В США предрекли Украине потерю территорий
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в результате спецоперации России Украина рискует потерять еще больше территорий, чем имеет сейчас. Об этом он написал в материале для 19fortyfive.
«Для Украины нет реального пути к военной победе. Независимо от того, добьются ли она в конечном итоге крупных успехов в ходе наступления <…> или потерпят катастрофическое поражение. <…> Украина рискует потерять гораздо больше, чем имеет на сегодняшний день», — предрек военный.
Дэвис добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли основные силы в первую неделю контрнаступления. По его мнению, главная проблема Киева — отсутствие средств противовоздушной обороны (ПВО). Военный допустил, что если ВСУ каким-то образом прорвут одну из линий российской обороны, то Москва стянет свои силы.
«Последующие украинские бригады могут понести еще большие потери», — заключил Дэвис.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».