Подполковник ВС США Дэвис: Украина рискует потерять больше территорий, чем имеет

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в результате спецоперации России Украина рискует потерять еще больше территорий, чем имеет сейчас. Об этом он написал в материале для 19fortyfive.

«Для Украины нет реального пути к военной победе. Независимо от того, добьются ли она в конечном итоге крупных успехов в ходе наступления <…> или потерпят катастрофическое поражение. <…> Украина рискует потерять гораздо больше, чем имеет на сегодняшний день», — предрек военный.

Дэвис добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли основные силы в первую неделю контрнаступления. По его мнению, главная проблема Киева — отсутствие средств противовоздушной обороны (ПВО). Военный допустил, что если ВСУ каким-то образом прорвут одну из линий российской обороны, то Москва стянет свои силы.

«Последующие украинские бригады могут понести еще большие потери», — заключил Дэвис.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».