Зафиксировано эхо от черной дыры в Млечном Пути

Nature: зафиксировано эхо от черной дыры в центре Млечного Пути

Международная группа ученых обнаружила, что Стрелец A* (Sgr A*), сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, вышла из длительного периода покоя около 200 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Наблюдения были проведены с помощью космического аппарата НАСА IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), впервые сумевшего с большой точностью определить поляризацию рентгеновского излучения, которые было отражено от молекулярных облаков, окружающих Sgr A*.

Приблизительно в начале XIX века черная дыра поглотила космические объекты, которые подошли к ней слишком близко, и активировалось на относительно недолгое время (около года), прежде чем снова войти в состояние покоя. Рентгеновское эхо, которое было испущено около 200 лет назад, показывает, что первоначальная интенсивность черной дыры была по крайней мере в миллион раз выше, чем в настоящее время.

По оценкам, рентгеновская светимость Sgr A * на короткое время была сравнима со светимостью сейфертовской галактики. Эти галактики относятся к типу галактик с активным ядром, которые были впервые описаны американским астрономом Карлом Сейфертом в 1943 году, и главной их особенностью являются мощные выбросы газа.