Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:03, 22 июня 2023Наука и техника

Зафиксировано эхо от черной дыры в Млечном Пути

Nature: зафиксировано эхо от черной дыры в центре Млечного Пути

Изображение: NASA / CXC / SAO / IXPE

Международная группа ученых обнаружила, что Стрелец A* (Sgr A*), сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, вышла из длительного периода покоя около 200 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Наблюдения были проведены с помощью космического аппарата НАСА IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), впервые сумевшего с большой точностью определить поляризацию рентгеновского излучения, которые было отражено от молекулярных облаков, окружающих Sgr A*.

Приблизительно в начале XIX века черная дыра поглотила космические объекты, которые подошли к ней слишком близко, и активировалось на относительно недолгое время (около года), прежде чем снова войти в состояние покоя. Рентгеновское эхо, которое было испущено около 200 лет назад, показывает, что первоначальная интенсивность черной дыры была по крайней мере в миллион раз выше, чем в настоящее время.

По оценкам, рентгеновская светимость Sgr A * на короткое время была сравнима со светимостью сейфертовской галактики. Эти галактики относятся к типу галактик с активным ядром, которые были впервые описаны американским астрономом Карлом Сейфертом в 1943 году, и главной их особенностью являются мощные выбросы газа.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости
    В США рассказали о неоправданных ожиданиях Запада из-за контрнаступления Украины
    Байден рассказал об определяющих XXI век связях США
    В сети раскритиковали авторов мемов о пропавшем в Атлантике батискафе
    В Литве назвали сумму переданной Украине помощи
    Марио Фернандес вернется в Россию
    Медведь пробрался в дом и угостился закусками
    Владелец Gloria Jeans выплатил тысячам сотрудников по миллиону рублей
    В России усомнились в новых данных о роли Польши в деле «Северных потоков»
    Россиян предупредили о выселении из квартиры за долги по ЖКУ
    Россиянам назвали пляжную страну с возможностью отдыха за 30 тысяч рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.