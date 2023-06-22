В Сочи состоится открытый кинопоказ

В Сочи 22 июня состоится открытый кинопоказ

22 июня в Сочи пройдет открытый кинопоказ, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщает «КП Кубань» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Мероприятие состоится в 20:00. Как сообщают в пресс-службе, гостям представят художественный фильм «Операция "Малый Сатурн"» режиссера Михаила Спутнова.

Отмечается, что картина стала финалистом международного ежегодного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» имени Владимира Меньшова.

Ранее сообщалось, что в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» появилась экспозиция «Живописный актив», посвященная 90-летию Новосибирского отделения Союза художников России. Выставка покажет творческий путь от появления Новосибирского отделения Союза художников до наших дней.

