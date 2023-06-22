Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:20, 22 июня 2023Моя страна

В Сочи состоится открытый кинопоказ

В Сочи 22 июня состоится открытый кинопоказ

Фото: Иван Макеев / «Комсомольская правда»

22 июня в Сочи пройдет открытый кинопоказ, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщает «КП Кубань» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Мероприятие состоится в 20:00. Как сообщают в пресс-службе, гостям представят художественный фильм «Операция "Малый Сатурн"» режиссера Михаила Спутнова.

Отмечается, что картина стала финалистом международного ежегодного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» имени Владимира Меньшова.

Ранее сообщалось, что в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» появилась экспозиция «Живописный актив», посвященная 90-летию Новосибирского отделения Союза художников России. Выставка покажет творческий путь от появления Новосибирского отделения Союза художников до наших дней.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    Обнародованы новые данные о роли Польши в деле подрыва «Северных потоков»
    В Госдуме назвали продажей детей идею платить россиянкам за отказ от аборта
    Найдено новое направление лечения инсульта
    Военкор оценил возможность наступления ВСУ по дну Каховского водохранилища
    Тушение мощного пожара на московском мусорном полигоне сняли на видео
    В МИД России ответили на слова назвавшего героем Украины Степана Бандеру посла
    Уличную обувь Билли Айлиш высмеяли в сети со словами «клоунские сапоги»
    Кулеба заявил об усилении НАТО Украиной
    Цена на бензин в России побила двухлетний рекорд
    Врач назвала условие выживания членов экипажа пропавшего батискафа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.