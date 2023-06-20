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17:03, 20 июня 2023Моя страна

В новосибирском поезде-музее открылась выставка в честь Союза художников

В поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» открылась выставка в честь Союза художников

Кадр: Новосибирские Новости / YouTube

В поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» появилась экспозиция «Живописный актив», посвященная 90-летию Новосибирского отделения Союза художников России. Об этом сообщают «Ведомости Заксобрания Новосибирской области».

Выставка покажет творческий путь от появления Новосибирского отделения Союза художников до наших дней — посетители узнают о деятельности ключевых фигур объединения, приложивших усилия в развитие и украшение города, и создавших его исторический облик.

В экспозиции несколько разделов: «Новый путь сибирских художников» (о первых объединениях и выставках), «Художники и война», «Художники и память народа», «Художники — селу», «Художники — городу», «Художники-конструкторы и промышленное проектирование», «Книги. Художник-иллюстратор», «Художники — творцы театральных миров».

Тематический вагон метро призван привлечь внимание к проекту городского выставочного маршрута, старт которого намечен на сентябрь. Он будет проложен по четырём площадкам: АРТ-Центр «Красный»», Новосибирский государственный художественный музей, Городской центр культуры ЦК19, Гостиная Союза художников России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске летом 2023 года начнутся работы по реконструкции дендропарка в Заельцовском районе. Планируется объединить дендропарк с зоопарком, Заельцовским парком и Заельцовским бором в единый зеленый кластер.

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    Сергей Истомин
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