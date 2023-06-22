ФНС объяснила рост доходов российских компаний до квадриллиона

ФНС объяснила рост доходов российских компаний до 1,27 квадриллиона рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила причины роста выручки (доходов) российских компаний в 2022 году до 1,268 квадриллиона рублей. Об этом пишет РБК.

На сайте службы появилось пояснение, согласно которому выручка (доходы) рассчитана по данным отчета ФНС о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций без учета всех видов их расходов.

В ФНС также заявляют, что рост доходов бизнеса был обусловлен такими факторами, как увеличение доходов в связи с ростом средних экспортных цен в нефтегазовом секторе; восстановление спроса потребителей на товары и услуги; рост внереализационных доходов.

20 июня РБК со ссылкой на данные ФНС сообщал, что выручка российских компаний за 2022 год увеличилась вдвое к 2021 году и превысила квадриллион рублей. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о намерении попросить Минфин разрешить подольше не публиковать финансовые данные, как минимум до конца года. Он отметил, что банки и бизнес таким образом хотят избежать рисков попадания под санкции.