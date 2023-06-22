Уничтожение грузовиков ВСУ российскими дронами попало на видео

Минобороны: российские беспилотники уничтожили грузовики ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска уничтожили грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

На ролике видны замаскированные под деревьями грузовики, по которым наносится удар беспилотником со взрывчаткой. Уточняется, что грузовики перевозили боеприпасы и оружие для украинских военных.

FPV-дрон (от английского first person view) управляется оператором в очках виртуальной реальности. Он позволяет более точно наводить беспилотник на цель. Сейчас такие дроны активно используются в боях для уничтожения вражеской техники.

Ранее российское Министерство обороны сообщило об отбитой на запорожской направлении атаке под Новоданиловкой.