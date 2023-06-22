Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 22 июня 2023Бывший СССР

Уничтожение грузовиков ВСУ российскими дронами попало на видео

Минобороны: российские беспилотники уничтожили грузовики ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска уничтожили грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

На ролике видны замаскированные под деревьями грузовики, по которым наносится удар беспилотником со взрывчаткой. Уточняется, что грузовики перевозили боеприпасы и оружие для украинских военных.

FPV-дрон (от английского first person view) управляется оператором в очках виртуальной реальности. Он позволяет более точно наводить беспилотник на цель. Сейчас такие дроны активно используются в боях для уничтожения вражеской техники.

Ранее российское Министерство обороны сообщило об отбитой на запорожской направлении атаке под Новоданиловкой.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    Россияне назвали регион с самыми плохими дорогами
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за заявления главы Херсонской области
    Евросоюз назвал Украине условия предоставления помощи на 50 миллиардов евро
    Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области
    В наряде королевы-консорта Камиллы разглядели насмешку над Меган Маркл
    Муж спрятался от жены в машине и разозлил пользователей сети
    В Германии объяснили успешность российской обороны
    Пытавшийся добить ножом сбитого велосипедиста российский полицейский объяснился
    Назван срок обнаружения пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.