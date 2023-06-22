Минобороны сообщило об отбитой атаке украинских войск у Новоданиловки

Минобороны: ВС РФ заставили отступить военных ВСУ, пытавшихся атаковать у Новоданиловки

Группировка «Восток» отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоданиловки на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Противник отступил, понеся потери в живой силе и технике. Также близ этого населенного пункта был уничтожен склад боеприпасов.

Помимо Новоданиловки, российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в районе Пятихаток и Степового.