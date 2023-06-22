Среда обитания
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19:34, 22 июня 2023Среда обитания

Названа главная опасность для жителей Херсонской области после подтопления

Эколог Кумохин предупредил жителей Херсонской области об опасности воды из колодцев

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Член Общественного совета при федеральном агентстве «Росводресурсы», член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин назвал главную опасность, которая грозит жителям подтопленной Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). О ней эксперт рассказал в интервью «360».

По словам специалиста, ситуация в регионе достаточно напряженная и может привести к самым негативным последствиям. Он отметил, что большую угрозу людям несет вода из колодцев небольшой глубины, которая может быть заражена бактериями.

Также, отметил он, опасность представляют скотомогильники с возможной трупной инфекцией и затопленные поля, откуда по устоявшемся руслу массово вымываются в Черное море пестициды и удобрения.

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Кроме того, Кумохин обратил внимание на большие лужи, остающиеся на высыхающих территориях. В них, предупредил эколог, могут активно развиваться комариные популяции — разносчики разных инфекций и болезней.

В заключение он назвал существенной проблемой опреснение и загрязнение Черного моря. Такой массовый сброс пресной воды, указал специалист, скажется на микроклимате, флоре и фауне прибрежных территорий. А мутная вода, добавил он, поспособствует активному расту водорослей и создаст непригодные условия для многих обитателей прибрежных вод, которым будет «недостаточно ни кислорода в воде, ни солнечного света, проникающего сквозь мутную воду».

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Варвара Кошечкина
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