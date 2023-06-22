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16:11, 22 июня 2023Россия

Мощный пожар на мусороперерабатывающем заводе на юге Москвы показали на видео

Мощный пожар на мусороперерабатывающем заводе в Чертаново на юге Москвы попал на видео

Мощный пожар на заводе по переработке мусора на юге Москвы показали на видео. Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в московском районе Чертаново. По данным прокуратуры, возгорание произошло на территории мусоросортировочного комплекса.

К тушению привлекли два вертолета МЧС. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров.

Дополнение: пожар на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы потушен, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

В мае пожар вспыхнул в районе завода «Москвич» в столице. Сообщалось, что охватил свалку мусора. В небо поднялся огромный столб дыма — он был заметен из зданий, расположенных в нескольких километрах от промышленного объекта.

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    Евгения Куликова
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