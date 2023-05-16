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13:43, 16 мая 2023Россия

В Москве заметили огромный столб дыма в районе автомобильного завода «Москвич»

Mash: в Москве за стоянкой завода «Москвич» вспыхнул пожар

В Москве в районе завода «Москвич» вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. Издание также публикует кадры с места возгорания.

По данным Mash, пожар вспыхнул за парковкой автомобильного завода — огонь охватил свалку мусора. На присланных очевидцами кадрах видно, что из-за пожара в небо поднимается огромный столб дыма — он заметен из зданий, расположенных в нескольких километрах от промышленного объекта.

Площадь возгорания оценивается в 70 квадратных метров. В свою очередь, РИА Новости сообщают, что возгорание возникло в одноэтажном ангаре, и оценили его площадь в те же 70 «квадратов».

Ранее сообщалось, что в Самарской области загорелся покрасочный цех предприятия «Феррони-Тольятти». Площадь пожара достигала двадцати тысяч квадратных метров.

Марк Леонов
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