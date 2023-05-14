Глава Тольятти назвал сложности в тушении покрасочного цеха

Глава Тольятти Ренц: тушение пожара в цеху осложнялось проблемой с питанием насоса

Тушение пожара в покрасочном цехе предприятия «Феррони» в Тольятти осложнялось проблемой с питанием насоса, рассказал в Telegram-канале глава города Николай Ренц.

Политик назвал сложности в тушении здания. По его словам, питание повысительного насоса было выбито, из-за чего в большинстве гидрантов не было воды. «Активно подвозили воду с предприятий бойлерами и питали ей пожарную технику. Также на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые тоже обеспечивали заправку пожарных машин водой», — объяснил он ситуацию.

Ренц добавил, что позже на место доставили дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос.

Ранее стало известно, что площадь пожара в российском городе увеличилась до 20 тысяч квадратных метров, обрушение произошло на площади в 5 тысяч «квадратов». О пожаре в Самарской области сообщалось вечером 13 мая.