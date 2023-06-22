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12:48, 22 июня 2023Ценности

Седых россиянок призвали избегать одного вида окрашивания

Колорист Лисина: полностью седые волосы не следует окрашивать растительными красителями

Фото: Veja / Shutterstock / Fotodom

Колорист Татьяна Лисина призвала полностью седых россиянок избегать одного вида окрашивания. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам специалистки, при смене цвета данных волос не следует использовать растительные красители, поскольку они дают легкий косметический эффект. В то же время для получения равномерного цвета и полного перекрывания седины эксперт посоветовала прибегнуть к профессиональному окрашиванию.

«Закрашивать седину сложно без пигмента. В синтетических красителях его очень много, а в растительных его нет. Соответственно закрасить на 100 процентов седину ими не получится», — заявила собеседница издания.

Ранее в июне парикмахер-колорист Каролина Акульшина назвала россиянам причины пожелтения седых волос. По словам специалистки, появление данного оттенка на прядях может быть спровоцировано курением. Кроме того, на возникновение указанного вида пигментации влияют прием лекарственных средств.

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    Алина Гостева
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