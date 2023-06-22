Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:17, 22 июня 2023Путешествия

Россиянам назвали пляжную страну с возможностью отдыха за 30 тысяч рублей

Эксперт по туризму рассказала, что в Египте можно отдохнуть от 30 тысяч рублей с человека

Фото: Fatma Fahmy / Reuters

Россиянам назвали пляжную страну, где получится выгодно отдохнуть. О ней рассказала Pravda.Ru эксперт по туризму Ольга Кадыгроб.

По ее словам, у туристов есть возможность недорого слетать в Египет. Стоимость недельного тура на двоих в эту страну — от 60 тысяч рублей, то есть по 30 тысяч рублей с человека.

Материалы по теме:
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023

Кадыгроб отметила, что сейчас горящих путевок много и они практически на 50 процентов дешевле основной стоимости. Единственный минус таких предложений, по мнению эксперта, в том, что у путешественников не всегда получается забронировать именно тот отель, где они хотели остановиться.

Сотрудница туротрасли перечислила и другие страны, на отдыхе в которых агентства предоставляют большие скидки. В их числе — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд и Куба. «В ОАЭ цены — от 100 тысяч рублей на двоих на семь дней, иногда и ниже, но не стоит забывать о погоде: на данный момент температура там превышает 35 градусов <…> Куба подороже — от 200 тысяч рублей», — поделилась Кадыгроб.

Ранее туроператоры предложили россиянам приобрести летние туры в Оман по максимально привлекательной цене. По данным агентства Ambotis Holidays, наибольшим спросом среди туристов пользуются отели премиум-класса. Так, восьмидневный тур на двоих с перелетом, завтраком и проживанием в отелях Al Bustan Palace, A Ritz-Carlton deluxe и Shangri-La Al Husn Resort & SPA deluxe обойдется от 250 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    В США рассказали о неоправданных ожиданиях Запада из-за контрнаступления Украины
    Эрдоган подал на политического оппонента судебные иски на 110 лет тюрьмы
    Состоялась премьера комедийного мюзикла с Jony, Ваней Дмитриенко и Кариной Кросс
    Байден рассказал об определяющих XXI век связях США
    В сети раскритиковали авторов мемов о пропавшем в Атлантике батискафе
    В Литве назвали сумму переданной Украине помощи
    Марио Фернандес вернется в Россию
    Медведь пробрался в дом и угостился закусками
    Владелец Gloria Jeans выплатил тысячам сотрудников по миллиону рублей
    В России усомнились в новых данных о роли Польши в деле «Северных потоков»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.