Среда обитания
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18:55, 22 июня 2023Среда обитания

Дачникам рассказали о необычном способе защиты растений от холодов

Садовод Макарова: защитить растения от холодов ночью можно с помощью дымовой завесы

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Чтобы защитить посадки на участке от ночных холодов, нужно накрыть растения или создать дымовую завесу, разводя костры в бочках. О необычном способе защиты урожая дачникам рассказала садовод Анна Макарова, ее слова передает телеканал «360».

«В бочках разводить костры и создавать именно дымовую завесу. Такой способ есть, но о нем мало кто знает», — отметила Макарова.

Эксперт также посоветовала воспользоваться обычными методами. На ночь можно накрывать растения — для этого стоит использовать специальный нетканый укрывной материал ультрасил. Также в теплице можно поставить обогреватель.

Ранее дачникам рекомендовали бороться с кротами на участках с помощью бензина, острого перца, чеснока или кофейной гущи. Для этого подойдут специальные ароматические гранулы, так как кроты боятся резких запахов.

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    Нина Ташевская
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