Дачникам посоветовали бороться с кротами на участке с помощью бензина

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Сущек: бороться с кротами на участке можно с помощью бензина

Бороться с кротами на дачных участках можно с помощью бензина. Об этом и других способах «Ленте.ру» сообщила эксперт направления «Дом и дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек.

По информации специалиста, кроты поселяются на дачных участках из-за комфортных условий для жизни — здесь почти нет их природных врагов, зато питания — червей, личинок, жуков и других насекомых — больше, чем в диких условиях. При этом во время своего проживания они поедают полезных для почвы дождевых червей, грызут и повреждают корни растений. Зверьки также ухудшают внешний вид участка, оставляя холмики и норы.

В качестве борьбы с кротами эксперт посоветовала отпугивать их резкими запахами — бензина, острого перца, чеснока либо кофейной гущи. Кроме того, для этого подойдут специальные ароматические гранулы. Для защиты определенной грядки или клумбы от кротов на небольшом участке можно высадить лук, укроп, сельдерей и базилик — это заставит зверька изменить направление тоннеля. Избавиться от непрошеных гостей также можно, если вырыть канаву и засыпать ее щебнем.

Другой возможный вариант защиты от кротов — шумовые отпугиватели на солнечных батареях, которые необходимо установить возле нор. Звуки и вибрации от этого предмета будут отпугивать не только кротов, но и грызунов и змей. Наконец, зверьков можно поймать при помощи ловушек-труб. Западню для животного можно сделать самостоятельно из ведер или пластиковых банок — для этого понадобится раскопать холмик крота и положить емкость горлышком вверх, присыпать ее землей и положить сверху доску или шифер. Таким образом животное попадет туда во время перемещения по своему тоннелю, и позже можно будет вызволить его оттуда и унести в лес.

Самым эффективным способом защиты от кротов эксперт назвала строительство подземного забора, так как именно он способен надолго уберечь участок от них. Конструкцию следует возвести из железа либо мелкой сетки по периметру участка или конкретного места, при этом ее высота должна быть около 20 сантиметров, а глубина — не менее метра.

Ранее дачникам рассказали о других эффективных способах борьбы со слизняками и кротами на участке. По словам специалистов, полезной в этом будет соль — ее необходимо рассыпать в местах, где вредители появляются чаще всего. Эксперты подчеркнули, что этот метод не навредит плодородию почвы.