Среда обитания
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15:10, 5 июня 2023Среда обитания

Дачникам назвали эффективный способ борьбы со слизняками и кротами

Эксперт Коврижных назвала использование соли рабочим способом борьбы со слизнями и кротами

Фото: John Watkins / FLPA / Globallookpress.com

Бороться со слизняками и кротами на участке дачники могут при помощи соли. Советы им дала ландшафтный дизайнер и агроном Анастасия Коврижных, передают «Белновости».

По словам эксперта, многие дачники опасаются использовать соль, так как она может представлять потенциальную угрозу для плодородия — за исключением случаев, когда необходимо срочно избавиться от сорняков с мощной корневой системой. При этом Коврижных назвала ее рабочим способом борьбы со слизнями. Чтобы они перестали портить урожай, специалист посоветовала посыпать солью места, где вредители попадаются на глаза чаще всего. Усилить эффективность поможет комбинация нескольких методов сразу.

Кроме того, применение соли способно отогнать с участка кротов. Эксперт порекомендовала найти вырытые этими животными лунки, посыпать их небольшим количеством продукта, а затем прикрыть слоем почвы.

В мае Анастасия Коврижных отметила, что избавиться от мышей на даче поможет высадка на участке нарциссов. Она добавила, что грызунам нравятся луковицы этих цветов и таким образом их можно будет отвлечь от других культур.

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    Полина Кислицына
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