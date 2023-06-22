Россиянок обеспечат отечественными имплантами для груди и ягодиц

SHOT: российский завод по производству силиконовых имплантов запустят в 2025-2026 годах

В России началось строительство завода, который обеспечит удовлетворение потребностей местных клиентов в силиконовых имплантах для груди и ягодиц. Необходимость в проекте возникла на фоне дефицита продукции из-за западных санкций сообщает Telegram-канал SHOT.

Выпуск продукции планируется начать в 2025-2026 годах. Где ведутся работы, пока неизвестно. Пока же, на фоне отказов вести бизнес с россиянами, вопрос поставок решается благодаря параллельному импорту.

По данным журналистов, сейчас число операций по липосакции уменьшилось. Происходит это в том числе из-за того, что оборудование требует регулярной замены расходников и обслуживания, в котором сейчас на Западе отказывают.

О полном исчезновении в России имплантов для операций по изменению формы ягодиц стало известно в мае 2022 года. Пластические хирурги тогда объясняли, что такие операции не пользуется особой популярностью, поэтому силиконовые импланты для ягодиц из-за их дороговизны и сложностей с логистикой просто перестали завозить.