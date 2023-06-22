Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:32, 22 июня 2023Экономика

Россиянок обеспечат отечественными имплантами для груди и ягодиц

SHOT: российский завод по производству силиконовых имплантов запустят в 2025-2026 годах

Фото: Philippe Spitalier / Unsplash

В России началось строительство завода, который обеспечит удовлетворение потребностей местных клиентов в силиконовых имплантах для груди и ягодиц. Необходимость в проекте возникла на фоне дефицита продукции из-за западных санкций сообщает Telegram-канал SHOT.

Выпуск продукции планируется начать в 2025-2026 годах. Где ведутся работы, пока неизвестно. Пока же, на фоне отказов вести бизнес с россиянами, вопрос поставок решается благодаря параллельному импорту.

По данным журналистов, сейчас число операций по липосакции уменьшилось. Происходит это в том числе из-за того, что оборудование требует регулярной замены расходников и обслуживания, в котором сейчас на Западе отказывают.

О полном исчезновении в России имплантов для операций по изменению формы ягодиц стало известно в мае 2022 года. Пластические хирурги тогда объясняли, что такие операции не пользуется особой популярностью, поэтому силиконовые импланты для ягодиц из-за их дороговизны и сложностей с логистикой просто перестали завозить.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    В сети удивились моложавой внешности 53-летней Гвен Стефани
    Подлежащим мобилизации украинцам запретили работать охранниками
    В США указали на панику Байдена после слов Путина
    Подводник описал судьбу пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа
    Качество питьевой воды в Херсонской области после разрушения ГЭС оценили
    Россияне посчитали цифровой рубль более надежным способом защиты сбережений
    Стали известны имена новых участников супертурнира по боксу в Саудовской Аравии
    Гарри Стайлс остановил концерт ради беременной фанатки
    Шойгу назвал сроки завершения формирований резерва Российской армии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.