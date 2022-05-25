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Россия столкнулась с нехваткой силиконовых имплантов

KP.RU: в России исчезли силиконовые импланты для ягодиц

Фото: Rosa Gattuso / Pexels

В России полностью исчезли импланты для операций по изменению формы ягодиц. О том, что специалисты столкнулись с такой нехваткой, пишет KP.RU.

Пластический хирург Амджад Аль-Юсеф рассказал изданию, что подобная операция не пользуется особой популярностью. Как следствие, силиконовые импланты для ягодиц из-за их дороговизны и сложностей с логистикой просто перестали завозить. Менее критическая ситуация сложилась с поставками грудных имплантов, добавил он, пояснив, что «приходится брать то, что есть, выбора практически не осталось».

В свою очередь пластический хирург Дмитрий Мельников рассказал, что импланты поставляются в прежнем объеме. Единственный пик был во время ажиотажа, когда в отношении России Запад начал вводить санкции.

8 мая российские дантисты заявили, что доля импортного оборудования, материалов и расходников в стоматологических клиниках России составляет в среднем 90 процентов, а по некоторым позициям — 100 процентов. В связи с этим стоимость лечения зубов в условиях санкций с февраля выросла в среднем на 30 процентов. При этом некоторые клиники повысили цены в два раза.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов объяснил рост цен на лекарства жадностью медицинских коммерсантов. Он заявил о необходимости пресекать попытки спекуляций на фармацевтическом рынке.

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Марина Совина
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