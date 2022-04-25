Генпрокурор назвал причину роста стоимости лекарств в российских аптеках

Генпрокурор Краснов счел жадность коммерсантов причиной роста стоимости лекарств в аптеках

Стоимость лекарств в аптеках многих регионов России выросла из-за необъяснимой жадности медицинских коммерсантов. Такую причину назвал в понедельник, 25 апреля, генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

Российский генпрокурор поручил подчиненным продолжать мониторинг цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. «Тот, кто нарушил закон, должен за это ответить. Аналогичным образом на системной основе проверяйте все цепочки ценообразования, обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания», — заявил Краснов.

Он также уверен в необходимости пресечения любых попыток откровенных спекуляций в период нестабильности на фармацевтическом рынке.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о мерах упрощения доступа лекарств на российский рынок.

Он уточнил, что российское правительство приняло решения как в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов, так и в сфере особенностей госзакупок лекарств, новых возможностей по перерегистрации цен и финансирования лекарственного обеспечения в рамках ОМС.