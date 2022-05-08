Врачи заявили о подавляющей доле импортных материалов в российской стоматологии

Врачи заявили о 90 процентах импортного оборудования в стоматологических клиниках России

Доля импортного оборудования, материалов и расходников в стоматологических клиниках России составляет в среднем 90 процентов, а по некоторым позициям — 100 процентов. О подавляющем количестве зарубежных изделий заявили российские дантисты, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, стоимость лечения зубов в условиях санкций с февраля выросла в среднем на 30 процентов. При этом некоторые клиники повысили цены в два раза.

Во многих программах дополнительного медицинского страхования (ДМС) одним из условий является использование врачами исключительно зарубежных материалов, сообщил источник газеты в Стоматологической ассоциации России. «Даже в территориальных программах ОМС в некоторых регионах это упоминание тоже есть», — отмечает он.

По словам источника, за рубежом производится почти все оборудование, используемое дантистами, в том числе стоматологические кресла, машины и светильники, а также импланты, цемент для пломб и фиксации коронок.

Источник издания также отметил трудности в логистике, с которыми сталкиваются поставщики. «Нет грузового транспорта, а какое-то оборудование попало в таможенные коды двойного назначения, то есть считается, что оно может быть использовано в военных целях, а такое должно попадать под санкции», — рассказал он.

На апрельской конференции Стоматологической ассоциации практически не было зарубежных стендов, отмечает издание. При этом ее участники отметили, что в условиях санкций активизировалось российское производство, но потребуется время, чтобы заменить импортное оборудование отечественным.

Врач Николай Шмелев отметил, что российский стоматологический рынок не опустеет после ухода зарубежных производителей, но пострадает. «Производство огромного разнообразия мелких деталей, которыми мы пользуемся, за пару месяцев не наладишь. Да и за пару лет — тоже», — сообщил он.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов объяснил рост цен на лекарства жадностью медицинских коммерсантов. Он заявил о необходимости пресекать попытки спекуляций на фармацевтическом рынке.