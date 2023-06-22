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18:48, 22 июня 2023Забота о себе

Американские врачи выступили против ИМТ

NYT: врачи могут отказаться от практики просить пациентов придерживаться определенного ИМТ

Фото: SHUBIN.INFO / Shutterstock / Fotodom

Американская медицинская ассоциация (АМА, самая большая ассоциация врачей и студентов в США) выступила против того, чтобы врачи опирались на индекс массы тела (ИМТ) при оценке состояния пациента. Врачей цитирует The New York Times (NYT).

В АМА заявили, что ИМТ вреден и не учитывает особенности телосложения людей разных рас. Как отметил профессор медицины Вашингтонского университета Скотт Хэган, эти выводы должны помочь отказаться от практики, в которой врачи просят придерживаться определенного ИМТ для похудения и могут не учитывать других показателей.

АМА порекомендовалf также учитывать при оценке веса объемы висцерального жира (жира в области живота и вокруг органов), индекс ожирения, учитывающий объем бедер и рост человека, метаболизм, а также процентное соотношение жира, костной массы и мышц конкретного пациента.

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Индекс массы тела рассчитывается по формуле, в которой массу тела делят на его же рост, умноженный на сам себя. При этом очень мускулистый человек с минимумом жира и хорошим здоровьем может иметь одинаковый ИМТ с человеком с ожирением.

Ранее профессор кафедры биомедицинских наук Копенгагенского университета Йенс Юул Холст, считающийся одним из создателей так называемых уколов стройности, предупредил, что такие лекарства от ожирения и диабета II типа имеют серьезный недостаток. По словам Холста, во время терапии глюкагоноподобными пептидами-1 (ГПП-1) люди теряют аппетит, а также утрачивают способность получать удовольствие от еды.

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    Александра Лисица
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