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18:07, 14 июня 2023Забота о себе

Создатель популярных «уколов стройности» предупредил об их серьезном недостатке

Профессор Холст: при терапии семаглутидом теряется удовольствие от еды

Фото: Dima Solomin / Unsplash

Популярные лекарства от ожирения и диабета II типа, основанные на семаглутиде и известные как Ozempic и Wegovy, имеют серьезный недостаток. Об этом в интервью изданию Wired предупредил профессор кафедры биомедицинских наук Копенгагенского университета Йенс Юул Холст, считающийся одним из создателей так называемых уколов стройности.

По словам Холста, во время терапии глюкагоноподобными пептидами-1 (ГПП-1) люди теряют аппетит, а также утрачивают способность получать удовольствие от еды. «В конечном итоге это может превратиться в проблему. Если принимать лекарство в течение года или двух, для некоторых жизнь станет настолько невероятно скучной, что это невозможно выносить», — рассказал профессор.

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Ученый подчеркнул, что для достижения результата требуется длительная терапия, которая дает, по словам Херста, замечательный результат — потерю 15-20 процентов от первоначального веса в год. При этом он убежден, что использовать лекарство следует только по рецепту врача. Специалисты должны внимательно отслеживать состояние пациента и при необходимости корректировать дозировку, поскольку прием препаратов в некоторых случаях вызывает серьезное побочное действие.

Ранее американский врач-дерматолог Сьюзан Массик предупредила, что метод быстрого похудения может привести к ускоренному выпадению волос. О других тяжелых побочных эффектах рассказала медсестра из США Мередит Шорр.

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