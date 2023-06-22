Автор InfoBrics: Запад после поражения Украины откроет новый фронт в Грузии и Молдавии

Запад после поражения Украины откроет новый фронт в Грузии и Молдавии. Такие возможные действия западных стран назвал журналист Лукас Лейрос в материале для InfoBrics.

По мнению Лейроса, Запад ожидает от Украины не победы в конфликте с Россией, а только усилий со стороны «своей марионетки», которая должна была нанести ущерб РФ.

«Как только украинские силы окажутся неспособными продолжать сопротивляться, западное оружие начнет направляться другим марионеткам в Евразии, способным нанести ущерб России», — написал колумнист. Автор материала предположил, что сегодня можно спрогнозировать появление «новых фронтов» в Грузии, Молдавии или Косово.

Лейрос также выразил мнение, что Киев в принятии решений сильно зависим от Запада. «Без этих отношений полного подчинения НАТО Украина никогда не смогла бы попросить оружие у своих партнеров, потому что как "суверенное государство" она была бы обязана покрывать расходы на оборону, не завися от других стран», — пояснил он.

Ранее японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Россия имеет подавляющее превосходство на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, военно-промышленный комплекс и западная пресса получают выгоду от затягивания военного конфликта. Кроме того, он призвал как можно скорее прекратить огонь и сохранить отказ Токио отправлять летальное оружие Киеву.