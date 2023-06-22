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08:32, 23 июня 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал маленькую падчерицу и получил 14 лет колонии

В ЯНАО осудили на 14 лет колонии 39-летнего отчима, изнасиловавшего маленькую падчерицу

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к 14 годам лишения свободы 39-летнего мужчину, изнасиловавшего маленькую падчерицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 (Изнасилование малолетней), пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней») и части 2 статьи 135 («Развратные действия в отношении малолетней») УК РФ.

По данным ведомства, в 2022 году в Пуровском районе отчим приставал к девочке и надругался над ней.

Ранее стало известно, что в Саратове 53-летнего мужчину осудят за изнасилование приемной дочери с 2007 по 2011 год.

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    Екатерина Власова
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