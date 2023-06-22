Россияне призвали «освободить» известного певца от комика Бебуришвили

В сети появилась петиция об освобождении Доминика Джокера от участия в шоу «Стыдно знать»

На сайте change.org появилась шуточная петиция с призывом освободить популярного певца Доминика Джокера от участия в съемках российского шоу «Стыдно знать» с ведущим Андреем Бебуришвили. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

Ресурс опубликовал отрывок шоу «Стыдно знать», в котором Джокер нервно разрывает картонные таблички в студии и говорит: «Ненавижу, ненавижу», на фоне в это время играет известная песня музыканта «Если ты со мной».

«Просим освободить Доминика Джокера от Андрея Бебуришвили и немедленно отпустить певца домой», — говорится в петиции. Зрители шоу попросили ведущего прекратить заставлять Джокера исполнять песню «Если ты со мной» в паузах между раундами передачи. «Это может негативно влиять на психику исполнителя и его команды», — пошутили они.

Аудитория шоу также призвала прекратить «абьюз российского музыканта и его поклонников» и посоветовала организовать певцу «трансфер в спокойное место для отдыха». «Сколько можно издеваться над исполнителем? Замените хотя бы песню — да хоть на "Плачут небеса", в самом деле», — поиронизировали зрители «Стыдно знать».

Ранее юмористка Варвара Щербакова в «Стыдно знать» пошутила над заголовками газеты «СПИД-Инфо». Она также в шутку пожаловалась на то, что в среде юмористов «нет ничего интересного» в отличие от музыкантов.

«Стыдно знать» — это шоу, в котором две приглашенные звезды состязаются в том, кто из них знает больше постыдных фактов.