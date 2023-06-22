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07:52, 22 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтоженной колонне ВСУ в подкреплением на пути в Артемовск

Марочко: российские военные поразили колонну ВСУ, следовавшую с подкреплением в Артемовск

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения группировки «Юг» Вооруженных сил России поразили украинскую колонну, следовавшую с подкреплением в сторону Артемовска. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что разбитый отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдвинулся из города Дружковка. Сейчас количество потерь среди украинских военных уточняется.

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    Марина Совина
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