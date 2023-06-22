В ЛНР сообщили об уничтоженной колонне ВСУ в подкреплением на пути в Артемовск

Марочко: российские военные поразили колонну ВСУ, следовавшую с подкреплением в Артемовск

Подразделения группировки «Юг» Вооруженных сил России поразили украинскую колонну, следовавшую с подкреплением в сторону Артемовска. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что разбитый отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдвинулся из города Дружковка. Сейчас количество потерь среди украинских военных уточняется.