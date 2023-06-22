Евросоюз разрешил Венгрии закупать вагоны метро в России

Bloomberg: из 11-го пакета санкций ЕС исключили вагоны и поезда для метро Будапешта

Венгрия смогла добиться исключений из 11-го пакета санкций против России для товаров, необходимых в обеспечении работы метро Будапешта. Об этом со ссылкой на пакет документов пишет Bloomberg.

Страна сможет закупать российские поезда и вагоны, безосколочное стекло, клапаны, телефоны и сигнальную аппаратуру, необходимые для третьей линии метро. За ее обслуживание отвечает российское предприятие «Метровагонмаш», которое ранее попало под санкции США. Также Венгрия по-прежнему может закупать услуги по техническому обслуживанию линии.

Пакет санкций пока не вступил в силу, его для начала должны подписать власти всех стран Евросоюза (ЕС). О согласовании ограничительных мер накануне сообщило представительство Швеции, которая председательствует в Совете ЕС.

Утверждается, что основной упор в новом пакете сделан на закрытие способов обходить ограничения, которые за последний год создали российские компании. Также санкции коснутся 70 физических и 30 юридических лиц и одной из веток нефтепровода «Дружба».