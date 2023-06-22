Мишустин сообщил о выделении 41,8 миллиарда рублей на производство Ту-214

Премьер Мишустин заявил, что на развитие производства Ту-214 выделили 41,8 млрд рублей

На строительство пассажирского самолета Ту-214 направят 41,8 миллиарда рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Глава правительства сообщил о решении выделить на проект 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также облигационные займы примерно на такую же сумму от «Ростеха».

Мишустин заявил, что выделенные средства позволят нарастить все производственные мощности. Премьер подчеркнул важность расширения производства лайнеров этой модели. По его словам, проект будет дорабатываться и модернизироваться.

Ранее стало известно, что авиакомпании Red Wings пришлось отложить замену Boeing и Airbus лайнерами советской разработки Ту-204 и Ту-214. Причиной задержки стали проблемы с выбором подрядчика для восстановления салона.