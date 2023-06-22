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19:45, 22 июня 2023Силовые структуры

Иностранец избил россиянку из-за нежелания познакомиться

В Калининграде иностранец хотел познакомиться с женщиной, но избил ее по лицу после отказа

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Калининграде 32-летний иностранец избил 41-летнюю местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 30 апреля на Литовском Валу фигурант поссорился с незнакомкой. Он пять раз ударил ее кулаком по лицу, нанеся вред средней тяжести. Женщину госпитализировали. Выяснилось, что иностранец хотел познакомиться с прохожей, но она оскорбила его. Такой отказ кавалера обидел.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Сейчас дело передано в суд.

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    Екатерина Власова
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