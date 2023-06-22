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07:04, 22 июня 2023Из жизни

Фанаты нашли Райана Рейнольдса на фотографии 1878 года

Daily Star: актера Райана Рейнольдса заметили на снимке футбольного клуба 1878 года

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Болельщики валлийского футбольного клуба «Рексем» нашли канадского актера Райана Рейнольдса на снимке команды 1878 года. Историю о том, как актера объявили путешественником во времени публикует Daily Star.

Человека, похожего на Райана Рейнольдса, фанаты заметили в 2022 году на снимке, где запечатлен состав клуба, выступавший в сезоне 1877 года. Болельщики заявили, что актер находится на фото слева в нижнем ряду игроков.

Команда «Рексем», 1878 год

Команда «Рексем», 1878 год

Фото: @Wrexham_AFC

«О боже, предыдущая жизнь Райана Рейнольдса… а еще он похож на Дэмиена Льюиса», — написал один из поклонников в социальной сети. «Райан Рейнольдс — настоящий путешественник во времени», — заявил другой.

Уверенность фанатов в том, что Рейнольдс действительно играл за «Рексем» более 140 лет назад подогревалась вышедшим за несколько дней до публикации фото фильмом «Проект "Адам"», где актер предстал в образе путешественника во времени.

Руководству клуба даже пришлось выпустить пост, официально уведомлявший болельщиков, что на фото запечатлен не актер. «Вы уверены? Я уже упоминал, что каждый вечер устраиваю себе серьезные процедуры по уходу за кожей», — пошутил Рейнольд в ответ.

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В 2021 году Рейнольдс вместе с американским актером Робом Макэлхенни выкупили «Рексем», а год спустя клуб впервые с 2008-го вышел в Национальную лигу — пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.

Ранее сообщалось, что любители искусства разглядели айфон на музейной гравюре 1882 года. На картине изображена помолвка знаменитого шотландского поэта Роберта Бернса и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл.

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    Никита Савин
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