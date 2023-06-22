Россиян научили распознавать панические атаки и справляться с ними

Психолог Суслова рассказала, что при панической атаке человек ощущает сильнейший страх

При панической атаке человек ощущает сильнейший парализующий страх, рассказала клинический психолог Дарья Суслова. В беседе с «Лентой.ру» она научила россиян распознавать это неприятное состояние и справляться с ним.

При панической атаке могут появляться неприятные ощущения в области живота (позывы в туалет), груди и сердца, объяснила психолог. Человеку становится трудно дышать из-за высокого пульса, и ему кажется, что произойдет инфаркт миокарда. Также при этом состоянии возникают фантомные мысли об инсульте.

Ужас от этих ощущений разгоняет изначальный страх до невероятных масштабов. Человек чувствует себя буквально скованным от кошмара. В этот момент он ощущает паническое состояние, с которым справиться ему не представляется возможным Дарья Суслова психолог

Иногда причиной возникновения панической атаки может стать эмоциональное перенапряжение из-за ситуации, сложившейся в жизни, продолжила собеседница «Ленты.ру». Если стресс был мощным и затяжным, психика сбрасывает напряжение через этот механизм.

По словам Сусловой, панические атаки настолько пугают людей, что не все видят это их положительное качество.

В некоторых случаях паническая атака ― следствие повышения психоэмоциональной восприимчивости. Например, когда после духовных практик или событий в жизни человек начинает видеть и ощущать мир по-другому, более эмоционально Дарья Суслова психолог

По мнению Сусловой, справиться с панической атакой поможет осознание того, что это состояние не представляет опасности для жизни, его можно корректировать. При этом самый действенный способ борьбы с паническими атаками — это работа с психиатром, который назначит медикаментозную терапию.

Специалист поможет восстановить психологическое здоровье. Пассивность не помощник в борьбе с паническими атаками. Не стоит рассчитывать, что все пройдет само собой Дарья Суслова психолог

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