Психолог объяснила неумение некоторых людей говорить «нет»

Психолог Татьяна Шорохова призвала тренировать умение отказывать в просьбах

Некоторые люди не умеют отказывать в просьбах, однако научиться делать это в определенных ситуациях необходимо, заявила клинический психолог Татьяна Шорохова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, как тренировать умение говорить «нет».

По словам Шороховой, есть минимум две весомые причины, по которым некоторым людям трудно сказать «нет». Во-первых, это происходит, когда человек не может защитить свои личные границы и интересы, потому что не понимает, чего хочет на самом деле.

Вторая причина кроется в страхе. Мы боимся обидеть другого человека, потерять его Татьяна Шорохова клинический психолог

Корни обеих этих причин лежат в детстве и влиянии, которое оказывали родители и окружающая обстановка, утверждает Шорохова. Однако она призвала понимать разницу между виной родителей и тем, как сложились жизненные обстоятельства. Приняв это как факт, уже взрослый человек может начать менять ситуацию, уверяет психолог.

Чтобы научиться говорить «нет», необходимо натренировать умение прислушиваться к своим желаниям и потребностям и удовлетворять их, утверждает собеседница «Ленты.ру». Также безотказному человеку важно научиться осознавать, что он не несет ответственности за чувства других людей.

Принося себя в жертву, вы никак не удержите человека рядом с собой. Вы делаете хуже только себе. После бессознательно будете испытывать негативные эмоции: разочарование, обиду, раздражение Татьяна Шорохова клинический психолог

Шорохова объяснила, что собеседнику можно сообщить свое недовольство, спокойно говоря о собственных чувствах такими фразами: «Мне больно, когда ты…», «Мне неприятно, от того, что ты…», «Мне некомфортно, когда…». По ее словам, в большинстве случаев люди прислушиваются к этим словам и перестают вести себя так, как человеку не нравилось.

«Только так можно прийти к чувству счастья и удовлетворенности от жизни. Для человека важны здоровые и теплые отношения, которые возможны только при условии уважения границ — своих и партнера», — заключила психолог.

Ранее психолог Евгений Идзиковский назвал простые способы отстаивать личные границы. Он призвал рвать отношения с человеком, не ценящим мнение других людей.