Уволенного из университета МВД профессора задержали за насилие над школьником

В Архангельской области задержали бывшего профессора университета МВД по делу о педофилии

В Архангельской области задержали бывшего профессора кафедры криминалистики Московского университета МВД, подозреваемого в похищении и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 64-летний мужчина похитил в городе Онега 14-летнего школьника и совершал в отношении него действия сексуального характера. Мальчика нашли через несколько часов в квартире похитителя, которого сразу же задержали. Выяснилось, что задержанный пенсионер был уволен в 2011 году из университета МВД за пропаганду среди полицейских гомосексуальной педофилии в созданном им учебном пособии. После увольнения написанная им литература была изъята и утилизирована.

В марте общественники обратились в Следственный комитет России (СКР), требуя привлечь бывшего профессора к ответственности за новые публикации о педофилии и гомосексуализме.

17 мая профессор криминалистики Анатолий Кустов заявил россиянам, что существуют эффективные способы уберечь детей от педофилов, но они требуют от родителей бдительности.