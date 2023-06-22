В Кремле назвали ложью слова Зеленского о Запорожской АЭС

Пресс-секретарь Путина Песков назвал ложью слова Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся теракте на Запорожской атомной электростанции (АЭС) являются очередной ложью, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также напомнил, что группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) недавно посещала Запорожскую АЭС. «Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил АЭС 15 июня. Поездка была связана с оценкой текущей ситуации на станции после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).