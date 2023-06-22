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14:03, 22 июня 2023Путешествия

У российского пассажирского самолета отказал радар

Aviaincident: у самолета рейса Санкт-Петербург — Уфа отказал радар

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский пассажирский лайнер прервал взлет из-за технической неисправности. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 22 июня, с воздушным судном, следовавшим из Санкт-Петербурга в Уфу. Причина отмены рейса связана с отказом радара.

Отмечается, что самолет вернулся с предварительного старта на взлетно-посадочной полосе на стоянку.

Ранее в июне воздушное судно авиакомпании Azur Air, летевшее из турецкой Антальи в Екатеринбург, резко сменило курс и село в другом месте. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Причиной приземления стала непогода на Среднем Урале.

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    Фариза Бацазова
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