У российского пассажирского самолета отказал радар

Aviaincident: у самолета рейса Санкт-Петербург — Уфа отказал радар

Российский пассажирский лайнер прервал взлет из-за технической неисправности. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 22 июня, с воздушным судном, следовавшим из Санкт-Петербурга в Уфу. Причина отмены рейса связана с отказом радара.

Отмечается, что самолет вернулся с предварительного старта на взлетно-посадочной полосе на стоянку.

Ранее в июне воздушное судно авиакомпании Azur Air, летевшее из турецкой Антальи в Екатеринбург, резко сменило курс и село в другом месте. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Причиной приземления стала непогода на Среднем Урале.

