В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД в Подмосковье

В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД и велосипедиста в Подмосковье

Вольнонаемного работника одного из подразделений ГИБДД в ближайшее время уволят за наезд на велосипедиста и причинение ему телесных повреждений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По решению суда мужчину поместили в СИЗО.

По данным ведомства, примерно в 13:00 мск 15 июня 42-летний работник Госавтоинспекции за рулем машины ВАЗ-2115 ехал по дороге в сторону деревни Косяково в Подмосковье. Внезапно он выехал на встречную полосу и сбил велосипедиста.

Как сообщалось ранее, после ДТП он остановился и принял решение добить мужчину. Фигурант вынул нож, подошел к лежавшему на земле пострадавшему и нанес проникающий удар в живот, после чего скрылся с места происшествия.

Раненого велосипедиста заметили прохожие, которые сообщили о произошедшем в экстренные службы. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Через несколько дней следователям удалось установить личность злоумышленника. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.