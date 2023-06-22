Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:56, 22 июня 2023Силовые структуры

В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД в Подмосковье

В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД и велосипедиста в Подмосковье

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вольнонаемного работника одного из подразделений ГИБДД в ближайшее время уволят за наезд на велосипедиста и причинение ему телесных повреждений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По решению суда мужчину поместили в СИЗО.

По данным ведомства, примерно в 13:00 мск 15 июня 42-летний работник Госавтоинспекции за рулем машины ВАЗ-2115 ехал по дороге в сторону деревни Косяково в Подмосковье. Внезапно он выехал на встречную полосу и сбил велосипедиста.

Как сообщалось ранее, после ДТП он остановился и принял решение добить мужчину. Фигурант вынул нож, подошел к лежавшему на земле пострадавшему и нанес проникающий удар в живот, после чего скрылся с места происшествия.

Раненого велосипедиста заметили прохожие, которые сообщили о произошедшем в экстренные службы. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Через несколько дней следователям удалось установить личность злоумышленника. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился
    Россиянина осудили на 13 лет за склонение подростков к руфингу и зацепингу
    WWF России изменилась после признания нежелательной
    В МВД прокомментировали ДТП с участием работника ГИБДД в Подмосковье
    Поставку новых российских самолетов перенесли из-за проблем с двигателем
    МИД предостерег США от непоправимой ошибки на Украине
    Стало известно о попытке ВСУ атаковать сахарный завод под Курском
    Диетолог дала россиянам совет насчет употребления шаурмы
    В МОК заявили о намерении лишить IBA права проведения турниров
    Супруга Кевина Костнера потребовала многомиллионные алименты на фоне развода
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.