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11:24, 22 июня 2023Силовые структуры

Российский полицейский сбил велосипедиста и попытался добить его ножом

В Подмосковье задержали полицейского, сбившего велосипедиста и пытавшегося его добить

Фото: Chris Becker / Reuters

В Московской области возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении сотрудника ГИБДД. Об этом в четверг, 22 июня, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, 15 июня находившийся за рулем полицейский не справился с управлением на дороге и выехал на встречную полосу в районе деревни Косяково. В результате ЧП он сбил ехавшего по дороге велосипедиста. После чего остановился и принял решение добить жертву, он вынул нож, подошел к лежавшему на земле пострадавшему и нанес проникающий удар в живот, после чего скрылся с места происшествия.

Раненного ножом велосипедиста заметили прохожие, которые сообщили о произошедшем в экстренные службы. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Через несколько дней следователям удалось установить личность злоумышленника. Полицейского задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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    Владимир Седов
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