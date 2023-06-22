Пытавшийся добить ножом сбитого велосипедиста российский полицейский объяснился
Полицейский, который сбил в Подмосковье велосипедиста и затем пытался добить его ножом, возложил вину за свой поступок на жену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его словам, перед ДТП он поссорился на даче с супругой из-за огурцов, у него было плохое настроение, и он решил проветриться, чтобы остудить голову.
Во время движения россиянин отвлекся на магнитолу, поэтому не заметил велосипедиста и сбил его на повороте. Тот попал в лобовое стекло, которое разбилось от удара.
Полицейский заявил, что хотел помочь сбитому велосипедисту, но он его обматерил. В ответ силовик ударил его ножом в живот, после чего вернулся на дачу.
Ранее 22 июня сообщалось о задержании полицейского. Раненного ножом велосипедиста заметили прохожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Через несколько дней следователям удалось установить личность злоумышленника. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.