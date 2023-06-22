Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:45, 22 июня 2023Силовые структуры

Пытавшийся добить ножом сбитого велосипедиста российский полицейский объяснился

Полицейский, ударивший ножом сбитого велосипедиста в Подмосковье, возложил вину на жену
Начало событий в новости Российский полицейский сбил велосипедиста и попытался добить его ножом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейский, который сбил в Подмосковье велосипедиста и затем пытался добить его ножом, возложил вину за свой поступок на жену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, перед ДТП он поссорился на даче с супругой из-за огурцов, у него было плохое настроение, и он решил проветриться, чтобы остудить голову.

Во время движения россиянин отвлекся на магнитолу, поэтому не заметил велосипедиста и сбил его на повороте. Тот попал в лобовое стекло, которое разбилось от удара.

Полицейский заявил, что хотел помочь сбитому велосипедисту, но он его обматерил. В ответ силовик ударил его ножом в живот, после чего вернулся на дачу.

Ранее 22 июня сообщалось о задержании полицейского. Раненного ножом велосипедиста заметили прохожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Через несколько дней следователям удалось установить личность злоумышленника. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    Китай променял Россию на Запад в проекте совместного самолета
    Россияне назвали регион с самыми плохими дорогами
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за заявления главы Херсонской области
    Евросоюз назвал Украине условия предоставления помощи на 50 миллиардов евро
    Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области
    В наряде королевы-консорта Камиллы разглядели насмешку над Меган Маркл
    Муж спрятался от жены в машине и разозлил пользователей сети
    В Германии объяснили успешность российской обороны
    Пытавшийся добить ножом сбитого велосипедиста российский полицейский объяснился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.