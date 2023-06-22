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23:36, 22 июня 2023Бывший СССР

Кулеба высказался о давлении партнеров на Киев относительно контрнаступления

Кулеба: некоторые страны дают сигнал, что ВСУ должны сделать максимум в контрнаступлении

Фото: Leah Millis / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба высказался на тему давления на Киев со стороны западных союзников. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Суспільне».

Он отметил, что из некоторых стран поступают сигналы о том, что Украина должна сделать максимум в текущем контрнаступлении. Однако, подчеркнул Кулеба, ни из одной страны нет сигнала о том, что если к осени Киев не добьется «решающего успеха, все закончится, мы умываем руки».

«Но в каждой стране идет просчет: там выборы приближаются, где-то на складах закончились снаряды, которые можно передать Украине, а заводы не успевают произвести новые. Такая логика есть, но мы на нее, в хорошем смысле этого слова, не ведемся», — заявил он. Глава МИД также выразил мнение, что Украина является активом, а не бременем для НАТО.

В мае Кулеба уже заявлял, что, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добьются успеха в контрнаступлении, то будут готовить еще одно.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддержка Киева западными странами не зависит от результатов контрнаступления ВСУ.

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