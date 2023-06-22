На Украине опровергли зависимость поддержки Запада от контрнаступления ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль: поддержка Запада не зависит от результатов контрнаступления ВСУ

Поддержка Киева западными странами не зависит от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, на проходящей в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины западные партнеры не предупреждали Киев о том, что объем помощи республике может уменьшиться в случае отсутствия успехов контрнаступления ВСУ.

«Мы имеем очень устойчивую, сильную и непоколебимую поддержку от наших партнеров, не существует зависимости от результатов на поле боя», — сказал премьер.

Ранее во время конференции в Лондоне Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов в ходе наступательных действий ВСУ. Он заявил, что оно связано с желанием избежать больших потерь среди украинских военных. «Мы работаем по стандартам НАТО, бережем каждого нашего солдата и делаем шаги вперед (...). Мы все должны быть терпеливы и увидим результаты», — пояснил глава кабмина.