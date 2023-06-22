Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:01, 22 июня 2023Бывший СССР

На Украине опровергли зависимость поддержки Запада от контрнаступления ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль: поддержка Запада не зависит от результатов контрнаступления ВСУ

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Поддержка Киева западными странами не зависит от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, на проходящей в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины западные партнеры не предупреждали Киев о том, что объем помощи республике может уменьшиться в случае отсутствия успехов контрнаступления ВСУ.

«Мы имеем очень устойчивую, сильную и непоколебимую поддержку от наших партнеров, не существует зависимости от результатов на поле боя», — сказал премьер.

Ранее во время конференции в Лондоне Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов в ходе наступательных действий ВСУ. Он заявил, что оно связано с желанием избежать больших потерь среди украинских военных. «Мы работаем по стандартам НАТО, бережем каждого нашего солдата и делаем шаги вперед (...). Мы все должны быть терпеливы и увидим результаты», — пояснил глава кабмина.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости
    Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа
    Россиянам стала доступна эксклюзивная премьера
    Названа главная опасность для жителей Херсонской области после подтопления
    «Ростех» рассказал об установке уничтожающих дроны «Панцирей» на корабли
    Президент Польши предложил уступить России территории на Средиземном море
    Издание Daily Reckoning констатировало проблемы с запасами вооружения для ВСУ
    Стало известно о готовности продавцов вторичного жилья в столице к торгу
    Российские работодатели составили портрет самого неприятного соискателя
    Названы самые довольные уровнем своих зарплат европейцы
    Психолог назвала неожиданные плюсы самокритики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.