Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 22 июня 2023Силовые структуры

Россиянка нашла гранату возле школы во время прогулки с собакой

Жительница Зеленограда нашла гранату возле школы № 1353 во время прогулки с собакой

Кадр: Telegram-канал Shot

Жительница Зеленограда нашла гранату в лесу недалеко от здания школы № 1353. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина заметила опасную находку во время прогулки с собакой рядом с Березовой аллеей, после чего позвонила в полицию.

Сейчас на месте ожидают приезда кинологов.

Ранее сообщалось, что в Смоленске во время ремонта квартиры строители нашли реактивную боевую гранату.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости
    Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа
    Раскрыта загадка волосатых родинок
    Таксистов популярного пляжного курорта заподозрили в обмане туристов
    Прокатившаяся на сигвее москвичка уронила ребенка на асфальт и попала на видео
    Россиянам стала доступна эксклюзивная премьера
    Россиянка нашла гранату возле школы во время прогулки с собакой
    Врач раскрыла причины опасных щелчков в челюсти
    В Запорожской области сообщили о новой атаке ВСУ
    Дума упростила порядок получения ВНЖ для инвестировавших в Россию иностранцев
    На Украине предсказали выход России из зерновой сделки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.