Россиянка нашла гранату возле школы во время прогулки с собакой

Жительница Зеленограда нашла гранату возле школы № 1353 во время прогулки с собакой

Жительница Зеленограда нашла гранату в лесу недалеко от здания школы № 1353. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина заметила опасную находку во время прогулки с собакой рядом с Березовой аллеей, после чего позвонила в полицию.

Сейчас на месте ожидают приезда кинологов.

Ранее сообщалось, что в Смоленске во время ремонта квартиры строители нашли реактивную боевую гранату.