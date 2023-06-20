Во время ремонта в квартире россиянки обнаружили боевую гранату

В Смоленске во время ремонта квартиры строители нашли реактивную боевую гранату

В Смоленске силовики выясняют обстоятельства появления тайника с гранатой в квартире 30-летней местной жительницы. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, женщина приобрела квартиру на проспекте Строителей и наняла строительную бригаду для ремонта. Во время работ по благоустройству ванной комнаты они заметили в стене странный предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб подтвердили догадку рабочих и срочно эвакуировали весь подъезд. Экспертиза показала, что это реактивная боевая граната РГ-55М 1979 года выпуска.

Полицейские завели по факту случившегося уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Личность владельца боеприпаса устанавливается.

29 мая сообщалось, что в московской Коммунарке на площадке для выгула собак недалеко от школы нашли гранату РГ-42.