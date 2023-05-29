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08:20, 29 мая 2023Силовые структуры

На московской площадке для выгула собак недалеко от школы нашли гранату РГ-42

В московской Коммунарке на площадке для выгула собак недалеко от школы нашли гранату РГ-42

Фото: Globallookpress.com

В Москве обнаружили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, это произошло в Коммунарке. Опасную находку заметили у дерева на площадке для выгула собак на Фитаревской улице. Отмечается, что недалеко от места инцидента находится школа №2070 и жилые дома.

В настоящий момент правоохранители оцепили территорию. Проводится проверка. Предположительно, это граната РГ-42.

Ранее стало известно, что в Москве полиция и саперы проверяют найденную рядом с жилым домом гранату со штырем.

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    Екатерина Власова
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