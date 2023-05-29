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На московской площадке для выгула собак недалеко от школы нашли гранату РГ-42
В московской Коммунарке на площадке для выгула собак недалеко от школы нашли гранату РГ-42
В Москве обнаружили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, это произошло в Коммунарке. Опасную находку заметили у дерева на площадке для выгула собак на Фитаревской улице. Отмечается, что недалеко от места инцидента находится школа №2070 и жилые дома.
В настоящий момент правоохранители оцепили территорию. Проводится проверка. Предположительно, это граната РГ-42.
Ранее стало известно, что в Москве полиция и саперы проверяют найденную рядом с жилым домом гранату со штырем.