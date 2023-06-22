Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 22 июня 2023Мир

Путин высказался о перспективах роста товарооборота с Катаром

Путин высказался о не раскрытом солидном потенциале товарооборота РФ с Катаром

Фото: Radoslaw Prekurat / Unsplash

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Катара высказался о не раскрытом потенциале товарооборота с этой страной, добавив, что надеется на выработку эффективных предложений, направленных на расширение сотрудничества. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия», — отметил российский лидер, добавив, что на ПМЭФ делегация Катара была традиционно представлена на высочайшем уровне, и поблагодарил премьер-министра и по совместительству главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Он также акцентировал внимание на успешной работе РФПИ с катарским инвестиционным агентством, указав, что там «есть хорошее движение вперед».

Ранее в Кремле опровергли существование мирной инициативы Катара по Украине.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа
Раскрыта загадка волосатых родинок
Таксистов популярного пляжного курорта заподозрили в обмане туристов
Прокатившаяся на сигвее москвичка уронила ребенка на асфальт и попала на видео
Россиянам стала доступна эксклюзивная премьера
Россиянка нашла гранату возле школы во время прогулки с собакой
Врач раскрыла причины опасных щелчков в челюсти
В Запорожской области сообщили о новой атаке ВСУ
Дума упростила порядок получения ВНЖ для инвестировавших в Россию иностранцев
На Украине предсказали выход России из зерновой сделки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.