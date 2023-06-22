Путин высказался о перспективах роста товарооборота с Катаром

Путин высказался о не раскрытом солидном потенциале товарооборота РФ с Катаром

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Катара высказался о не раскрытом потенциале товарооборота с этой страной, добавив, что надеется на выработку эффективных предложений, направленных на расширение сотрудничества. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия», — отметил российский лидер, добавив, что на ПМЭФ делегация Катара была традиционно представлена на высочайшем уровне, и поблагодарил премьер-министра и по совместительству главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Он также акцентировал внимание на успешной работе РФПИ с катарским инвестиционным агентством, указав, что там «есть хорошее движение вперед».

Ранее в Кремле опровергли существование мирной инициативы Катара по Украине.