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12:33, 22 июня 2023Мир

Песков опроверг существование мирной инициативы Катара по Украине

Представитель Кремля Песков: премьер Катара не выступал с мирной инициативой по Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Премьер-министр и по совместительству министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным не выступал с мирной инициативой по Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мне неизвестно, чтобы премьер, глава МИД Катара привез какие-то инициативы», — сказал пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, в ходе двусторонних переговоров речь шла о «весьма широком и даже многообещающем сотрудничестве двустороннем между Россией и Катаром».

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Глава катарского МИД уже был в Москве в конце марта, куда прибыл после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также визитов в Париж и Берлин, где обсуждались в том числе события на Украине. Катар не отказывался от инвестиций в Россию и не планировал конкурировать с ней на рынке европейского газа, но также счел недопустимым «применение силы и посягательство на суверенитет и территориальную целостность, религиозные и культурные ценности государств».

Ранее лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса представил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов. Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

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    Глеб Бажуткин
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