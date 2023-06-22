Украинского военного посадили за брошенную во двор жилого дома гранату

В ЛНР бывшего бойца Нацгвардии Украины отправили в колонию за акцию устрашения в Рубежном

В Луганской народной республике (ЛНР) к 15 годам колонии приговорили военнослужащего Нацгвардии Украины Евгения Соколова за брошенную во двор жилого дома гранату. Об этом в четверг, 22 июня, «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

Как установил суд, 21 апреля 2022 года осужденный ради устрашения мирного населения ЛНР в частном сектор города Рубежное забросил гранату Ф-1 во двор жилого дома. Взрывом выбило шесть окон, жившая в здании женщина получила осколочные ранения. В отношении нацгвардейца возбудили дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением, умышленном повреждении чужого имущества и покушении на убийство.

Ранее в июне Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу (внесен в список экстремистов и террористов).