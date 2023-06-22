Россиянин голыми руками поймал залетевший на участок в Новой Москве беспилотник

Shot: россиянин руками поймал беспилотник, залетевший на участок в Новой Москве

Житель района Московский в Новой Москве голыми руками поймал беспилотник, залетевший на его участок. Об этом 22 июня сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, беспилотник летал над стройкой на участке 49-летнего россиянина в течение трех дней. Мужчина дождался, когда аппарат снизится, и перехватил его руками, а затем вызвал полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов забрали квадрокоптер для изучения, его оператора вычисляют.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Серпухова прогнал залетевший к нему на участок беспилотник, показав ему средний палец. После того, как дрон улетел, мужчина обратился в полицию.