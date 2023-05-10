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14:10, 10 мая 2023Россия

Житель Подмосковья прогнал залетевший на участок беспилотник средним пальцем

Shot: житель Серпухова прогнал залетевший на участок дрон, показав ему средний палец

Фото: Imre Tömösvári / Unsplash

В подмосковном Серпухове мужчина прогнал залетевший к нему на участок беспилотник, показав ему средний палец. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, 9 мая 55-летний житель деревни Лукьяново заметил на высоте примерно 50 метров неопознанный дрон и показал в его сторону нецензурный жест. После этого квадрокоптер сразу улетел, а мужчина обратился в полицию.

Как пишет канал, сейчас принадлежность беспилотника выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на парковке в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске нашли упавший дрон с видеокамерой. На коптере, сделанном из пластика и пенопласта, не было замечено никаких опознавательных знаков. Беспилотник отправили на экспертизу специалистам.

3 мая в Подмосковье запретили выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над регионом. Мера не коснулась дронов оперативных служб и органов государственной власти, проводящих авиационные работы. Кроме того, запрет на полет беспилотников ввел мэр столицы Сергей Собянин. Аналогичные решения приняли власти Санкт-Петербурга, Хабаровского края и других регионов.

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Константин Лысяков
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