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17:17, 3 мая 2023Россия

В Петербурге вслед за Москвой ввели запрет на запуск беспилотников

78.ru: в Санкт-Петербурге ввели запрет на запуск беспилотников до 15 мая

Фото: Diana Macesanu / Unsplash

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он будет действовать до 15 мая, сообщил источник телеканала 78.ru.

В целях безопасности полеты коптеров запрещены в радиусе 150 километров вокруг Северной столицы. В Законодательном собрании Петербурга информацию подтвердили.

Использование любых дронов обсуждается в комитете по транспорту, который, в свою очередь, согласовывает это с силовыми ведомствами, разъяснили в Смольном.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск беспилотников. Градоначальник объяснил, что дроны могут затруднить работу столичных правоохранительных органов.

Заявление Собянина было сделано незадолго до появления информации об атаке украинских дронов на Кремль.

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Анна Щербакова
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