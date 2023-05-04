В российском регионе ввели ограничение на запуск беспилотников

В Хабаровском крае ввели ограничение на запуск беспилотных летательных аппаратов

В Хабаровском крае ввели ограничение на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится на сайте правительства российского региона.

«Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев постановил ограничить на территории региона использование любых видов беспилотных воздушных судов (БВС). Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении.